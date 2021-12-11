Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Eöre Caddesi’nde bir apartmanda meydana gelen olayda Kaya D. ile 20 yaşındaki eşi Hörmet D. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

Kaya D. Önce eşini sonra da 2 yaşındaki üvey kızı Yasemin N.S.’yi bıçakladı. Saldırgan Kaya D. daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ilk incelemede anne ile kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kaya D. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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