Türkiye Gazetesi

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bağrıbütün mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu. Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken olayın ardından koca S.C., ise kaçtı. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra 4 çocuk annesinin cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıplara karışan cinayet zanlısı kocanın yakalanması için Jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

5 kişilik aile yok olmuştu: Cinayetlerin sırrı çözüldü Almanya'da 5 kişinin evlerinde ölü bulunmasının ardından, cinayeti işleyen kişinin ailenin babası olduğu ardından da kendisini öldürdüğü öğrenildi.

Yıldız çifti cinayetinde 3 tutuklama İstanbul'da otel işleten Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız, ekim ayında öldürüldü. Polis, şüphelileri bir ay sonra yakaladı. Gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.