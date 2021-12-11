Türkiye Gazetesi

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj gibi "siber dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

18 GÖZALTI, 10 TUTUKLAMA

Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. 18 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan şüphelilerden A.Ö'nün, hesabı kullanan kişiler arasında olduğunu belirttiği, Mersin'den duruşmanın akıbetini öğrenmek için geldiği değerlendirilen Ö.Ç. de savcının talimatı ile adliyede gözaltına alındı.

"BEN HAYALETİM, BENİ BULAMAZSINIZ"

Ö.Ç, kullandığı telefonun şifresini vermemekte ısrar ederken, olayın mağduru WhatsApp görüşmesi esnasında "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz" diye konuşan kişinin Ö.Ç. olabileceğini beyan etti. Şüpheli Ö.Ç, jandarmada, savcılıkta ve nöbetçi mahkemede suçlamaları kabul etmezken, telefon şifresini vermemekte ısrar etmesinden, delilleri karartma ihtimali olduğundan şüphelenilerek tutuklandı. Şahsın tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi.

Kripto para borsasının sahibi dolandırıcılıktan tutuklandı Geçtiğimiz günlerde kapanan "Bitrota" isimli kripto para borsası, çok sayıda kişiyi mağdur etti. Bunun üzerine Bitrota'nın sahibi Kenan A. gözaltına alındı. Zanlı tutuklandı.

Dolandırıcılıktan aranan emlakçının cinayetten de arandığı ortaya çıktı Esenyurt’ta vatandaşları ev alma vaadiyle 2milyon lirayı alıp kaçan dolandırıcının cinayetten de arandığı ortaya çıktı.

Esnafın yakaladığı dolandırıcı suç makinesi çıktı Antalya'da turistlere malzeme satacağını söyleyerek esnaftan komisyon parası alan dolandırıcı, yine dolandırdığı esnaflar tarafından yakalandı. 20'nin üzerinde suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.