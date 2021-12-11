Türkiye Gazetesi

Adana'da 60 yaşındaki yaşlı adamın geçimini sağlamak için yaptığı odun yükleme işi sonunu getirdi. Kamyona yükleme yapıldığı esnada dikkatini kaybederek araçtan yere düşen vatandaş feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Akdam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akdam Mahallesi’nde orman yangından dolayı depolanan ağaçların yükleme alanında, kamyona odun yükleme işi yapan Fahrettin Akbalık (60), yükleme esnasında dengesini kaybederek kamyondan düştü. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme Fahrettin Akbalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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