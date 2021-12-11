Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bölgede beklenen fırtına nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazıları gerçekleştirilmeyecek.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00 seferi ile Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den Bozcaada'ya da saat 08.00 ve 11.00'de yapılacak seferler iptal edildi.

Öte yandan, Gökçeada'dan Kabatepe'ye yarın akşam saat 22.00'de, 13 Aralık Pazartesi sabah ise Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00'te ek sefer düzenlenecek.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyrinde gerçekleştirilecek.

Gökçeada ve Bozcaada hattındaki seferler saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dün ve bugün de yapılamamıştı.

Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri durduruldu Çanakkale'de 2 gündür etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Çanakkale Boğaz hattındaki gemi seferleri geçici olarak askıya alındı.

Feribotta panik! Fırtınaya denizin ortasında yakalandılar Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribotta korku ve panik dolu anlar yaşandı. Fırtına sebebiyle beşik gibi sallanan feribot, yolcuların yüreğini ağza getirdi. O anlar kameraya kaydedildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılmaya başlanan Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferlerine tekrar ara verildi.