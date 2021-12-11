Türkiye Gazetesi

Kaza, Kızıltepe-Derik karayolunda meydana geldi. Volkswagen markalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önde seyir halinde olan askeri araca çarptı. Çarpışmanın sonucunda otomobilin içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Trafiği kitleyen kaza: Biri hamile 3 kişi yaralandı Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik kitlendi.