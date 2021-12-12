Türkiye Gazetesi

Adana'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.



KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan A.'nın kullandığı ticari taksi ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada Serkan A. ve taksideki 2 yolcu ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Trafiği kitleyen kaza: Biri hamile 3 kişi yaralandı Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik kitlendi.

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