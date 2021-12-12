Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri tarafından 2009 yılında “silahlı çıkar amaçlı suç örgütü” kuran şahıslara yönelik operasyon yaptı. Gerçekleşen operasyonda mezarlıkta yatıp kalktığı ve suç işlediği silahları tabutta sakladığı için “Tabut Ali” olarak bilinen Ali Doğan Efe de yakalandı. Ancak yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak Efe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UKRAYNA’DAN ADANA’YA GETİRİLDİ

Davada 21 yıl hapis cezası verilen ve cezası Yargtay tarafından onanan Efe’yi yakalamak için çalışma başlatan Adana polisi, hükümlünün Ukrayna'ya kaçtığını belirledi. Polis zanlının Kiev kentinde saklandığını belirleyip, Interpol Europol Daire Başkanlığı'na konuyla ilgili rapor gönderdi. Hükümlü hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Ukrayna Interpol polisi, Ali Doğan Efe'yi Kiev'de saklandığı evde yakaladı. Efe, Türkiye'ye iade edildi. “Kasten adam öldürme, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü adına yağma, tehdit” suçlarından kaydı olan Efe için Adana polisi Kiev'e giderek teslim aldı. Adana'ya getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Adanalı Deniz de yer alıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 bin adayın arasından seçilen ve uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. İki yıllık bir eğitim sonrası uzay görevlerine katılacak olan 10 kişilik ekinin içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer aldı.