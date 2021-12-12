Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesinde bulunan bir parkta gerçekleşen olayda iddiaya göre 14 yaşındaki Burak A. ile arkadaşı 13 yaşındaki İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan bir meslek lisesinin bahçesindeki varillerden yanlarındaki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Bir süre sonra İsmail K. yanlarındaki dezenfektan dolu şişeyi arkadaşı Burak A.’nın üzerine boşaltarak çakmakla ateşe verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Gencin alev aldığını gören çevredekiler ceketleri ve suyla gence müdahale etti. Vücudundan ağır yaralar oluşan Burak A. ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilen Burak A.’nın arkadaşı İsmail K.’nın önce ormanlık alana kaçtığı daha sonrasında çevrede bulunan bir anaokulunun bahçesinde uyukladığı esnada gözaltına aldı. Öte yandan yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameraları görüntülerinde İsmail K.'nın olay yerinden ayrılıp, dezenfektan dolu şişeyle geri gelerek Burak A. ile şakalaştığı daha sonra Burak A.'nın alev aldığı ve çevredeki vatandaşların panikle yardım etmesi görüldü.

“30 SANİYE DAHA GEÇ MÜDAHELE EDİLSE OLAY YERİNDE ÖLECEKMİŞ”

Yaşanan olayın ardından konuşan Burak A.'nın halası Nilgün A., okul yönetiminden, İsmail K.'nın ailesinden ve kendisinden şikâyetçi olduklarını belirtti. Nilgün A., ‘’Burak’ın durumu şuanda ağır. Yoğun bakımda yatıyor ve doktorlar kendi yaşam mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Ne yazık ki her şeye hazırlıklı şekilde bekliyoruz. Okul bahçesinden dezenfektan almışlar. Daha sonra parka gelip Burak’ın üzerine boşaltıp ateşe vermiş. Burak, sağ omzundan itibaren yanmaya başlamış. Komşular paltolarını çıkarıp müdahale ediyor. Pantolonlarının paçaları yanıyor. Hastanede doktorlar 30-40 saniye daha geç müdahale edilse olay yerine hayatını kaybetmiş olacağını söyledi.

“OKULDAN ŞİKAYETÇİYİZ”

İlk olarak bu okuldan şikayetçiyiz. Bu tehlikeli maddeyi herkesin ulaşabileceği ortamda tutuyorlar. Çocuk küçük yaşta o maddenin yanacağını biliyorsa koskoca okulda bunu biliyordur. Şuan okulda kimse yok ama maddelerin olduğu yer hala açık. Suç neyse, hangi yaşta olursa olsun o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Bu çocuğunda bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalkınca kilit oluyor her şey. Çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların bile yapabileceği bir şey kalmadı. Mahalleli yardıma koşmasa gözümüzün önünde yok olacaktı’’ şeklinde konuştu.

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