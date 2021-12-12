Türkiye Gazetesi

Kocaeli'den Yozgat'ın Divanlı avlağına 40 kişilik avcı grubu geldi. Grupta bulunan E.K. (57) arkadaşlarıyla birlikte başka bir bölgeye geçmek için pikaba bindi. Arkadaşları tarafından aracın bagaj kısmına tüfekler yerleştirildiği sırada bir tüfek kazara ateş aldı. Kurşun, E.K'nin kafasına isabet etti. Şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kardeşini domuz zannedip vurdu: Öldüğünü görünce kendini tüfekle vurdu! Erzurum’da iki kardeşten Erol A. çalıların arasında duyduğu sesi domuz zannederek kardeşi Volkan A.’ya ateş açtı. Kardeşinin öldüğünü gören Erol A. tüfeği kendine doğrultarak ateşledi. Ağır yaralanan Erol A.’nın tedavisi devam ediyor.

İzmir'de korkunç olay: Domuz sandığı arkadaşını öldürdü İzmir'de domuz avına çıkan iki arkadaştan biri, domuz sandığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

Koyun otlatan çoban, boşaltılan domuz çiftliğinde kafatası buldu Antalya'da bir süre önce faaliyetlerine son veren domuz çiftliğinin bulunduğu alanda insana ait olduğu düşünülen kafatası bulundu.