Ankara'nın Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki yaşanan olayda apartman sakinleri, bir kadının bağırmasıyla pencereye çıktı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, apartmanın 8. katından düştüğü ve adının Nüket Akar olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Balkondan düştü sanılıyordu... Korkunç gerçek Kayseri'de geçen sene, balkondan kazara düşerek öldüğü sanılan kişinin, hasmı tarafından balkondan atıldığı ortaya çıktı.
Feci ölüm! 76 yaşındaki kadın balkondan düştü İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 76 yaşında bir kadın, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
8. kattan düşen kadın canından oldu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda çığlık sesi duyan apartman sakinleri korkunç bir manzara ile karşılaştı, 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki yaşanan olayda apartman sakinleri, bir kadının bağırmasıyla pencereye çıktı. Bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, apartmanın 8. katından düştüğü ve adının Nüket Akar olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
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