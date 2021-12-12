Türkiye Gazetesi

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini yayımlandı. Rapora göre, hava sıcaklıklarının yağışla birlikte ülke genelinde azalacağı, mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise yurdun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor.



Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.









Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor.

Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, Çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini gösterecek.

İSTANBUL'DA HAVA 10 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA KAR GELİYOR

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.





İZMİR'DE YAĞMUR VAR

İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek. Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.



Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı (5 Aralık 2021 hava durumu) Meteoroloji son dakika uyarısı yayımladı, 5 Aralık 2021 hava durumu raporu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Trakya, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Konya ve Ordu çevrelerinde sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor.



Plan yapacaklar dikkat! Kar geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Toroslar Mevkisi, Karadeniz’in yüksek iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.