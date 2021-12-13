Adıyaman'da, iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü canından oldu. H.C. idaresindeki otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunda çarpıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen uzman çavuş defnedildi Kazada ölen uzman çavuş defnedildi Yozgat'ta trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.