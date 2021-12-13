Adıyaman'da, iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü canından oldu. H.C. idaresindeki otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunda çarpıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölen uzman çavuş defnedildi Yozgat'ta trafik kazası geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız, memleketi Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü
13.12.2021 - 00:07 | Son Güncelleme: 13.12.2021 - 00:07
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da meydana gelen kazada iş makinesi ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adıyaman'da, iş makinesi ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü canından oldu. H.C. idaresindeki otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunda çarpıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan H.C., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : adıyaman,kaza,haberler,
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