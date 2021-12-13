Türkiye Gazetesi

Artvin'nin Çayağzı Mahallesi'ndeki bir kafede, saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçeride bulunan 8 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerince yangın merdivenleri ile tahliye edilen yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.



YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Doruk, "8 yaralımız var, hepsi hastanede. Ellerinde, yüzlerinde hafif yanıklar var, hayati tehlikeleri yok. Tedavileri devam ediyor. Yangının çıkış nedenini ise araştırıyoruz" dedi.





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