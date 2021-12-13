Türkiye Gazetesi

Adana'da bir süredir ayrı yaşadığı karısı ile önceki gün barışan adam dehşet saçtı. Aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı, tarışma şiddetini arttırdı öfkeli koca genç karısına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil koca ise polisi arayarak teslim oldu. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde meydana geldi. Ömer S. (27) ve Nazik S. (28) çifti bir süredir ayrı yaşıyordu. İddiaya göre, çift, önceki gün akşam saatlerinde barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladı. Dün akşam ise Ömer ve Nazik S. çifti evlerinde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Ömer, karısı Nazik S.’ye pompalı tüfekle 4 el ateş açtı.



Resimdeki; Kocası tarafından öldürülen Nazik S.



POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU

Ardından Ömer, sağlık ekiplerini ve polisi arayarak eşini vurduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Cinayet şüphelisi eş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Evde yapılan incelemelerinin ardından Nazik S.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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