Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Çikolatanın ünü hakkında yapılan bilimsel araştırmalara göre kakaonun içeriğinde yer alan biyoaktif besin bileşenleri ve magnezyum vücutta serotonin adı verilen mutluluk hormonunun artmasını sağlıyor. Yani yediğiniz bir parça çikolatanın beyne gönderdiği olumlu etkiler sayesinde, kendinizi daha iyi, daha mutlu hissedebiliyorsunuz. Beyin vücuda giren çikolatayı bir ödül olarak algılıyor ve endorfin salgılanmasını sağlıyor. 13 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmaya göre iki günde bir düzenli olarak bitter çikolata tüketenlerin tüketmeyenlere göre %70 daha az depresif semptomlar sergilediği tespit edilmiş.

KALİTESİNE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Başka bir araştırmanın verileri ise çikolatanın bireylerin ruh hâlinde ani değişimlere yol açmasının sebebinin yendiği anda alınan duyusal zevk ve çikolatayla önceden bağdaştırılmış duygusal deneyimler olduğunu gösteriyor. Ancak belirtmek gerekir ki çikolatanın mutluluk verici etkisinin uzunluğu, çikolatanın kalitesine ve vücuda giriş şekline göre de farklılıklar gösterebiliyor. Örneğin sıvı şekilde tükettiğiniz çikolata ile mutlu son çok daha yakınınızda.

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Bitter çikolatanın bilinmeyen faydaları (Çikolatanın faydaları nelerdir?) Yapılan araştırmalar, düşük miktarda tüketildiğinde bitter çikolatanın sağlığa oldukça faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Saf kakaodan üretilen, içerisinde kimyasal katkılar bulunmayan bitter çikolatanın faydaları saymakla bitiyor.