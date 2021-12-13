Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Son yapılan bazı araştırmalarda tahtadan yapılan kaşıkların doğru kullanılıp temizlenmediği zaman sindirim problemlerinden kansere kadar pek çok tehdit oluşturduğu görüldü. Kullanıldıkça üzerindeki cilanın aktığı tahta kaşıklar bir süre sonra çatlamaya başlıyor. Bu çatlayan bölgeler de bakteriler için yeni bir yuva oluyor ve yaptığınız yemekle buluşuyor. Bakterinin dışında maalesef deterjanlar da bir tehlike… Siz kaşıkları temizlediğinizi düşünürken çatlak olan yerlere deterjan yerleşerek zehirlenmenize bile zemin hazırlayabilir. Cilalı olsalar da zamanla ısıyla temas sonucu akan bu cila vücudunuzda toksik etki oluşturarak kansere bile sebep olabiliyor.

TERCİHİNİZ BAMBU OLSUN

Bambu ürünler ise anti-bakteriyel özelliği sayesinde diğer ahşaplardan ayrılıyor. Suya dayanıklı olan bambudan yapılan mutfak gereçleri pürüzsüz ve gözeneksiz yapısıyla diğerlerinden ayrılıyor. Bambu, böceklerin yemediği tek ağaç türüdür. Uzmanlar eğer mutfakta tercih tahta kaşık ise boyasız ve cilasız olanın daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiyor. Zamanla kullanıma bağlı çatlayan kaşıkların ise yenisiyle değiştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Yeşil eriğin fazlası sindirim sistemini bozuyor Birçok kişinin büyük bir iştahla beklediği yeşil erik çıkmaya başladı.