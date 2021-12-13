Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Enez ilçesinde aşırı yağış nedeniyle birçok evi su bastı, sel nedeniyle evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.

İLETİŞİM KOPMADI

Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, "Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor." dedi. Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Yağışın devam ettiği bölgede ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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