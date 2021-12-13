Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Dünyaevine giren her çiftin, en içten dileğidir bir yastıkta yaşlanmak. Evlenirken herkes kolayca “Hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte” sözünü verir. Ancak evliliğin iniş ve çıkışlarla dolu bir yol olduğu da yine herkes tarafından bilinir. Meşakkatli bir yolda mutlu ve uzun bir evlilik için de elbet dikkat gerektiren şeyler var. Her şeyin ötesinde ilk altın kuralın birbirine değer vermek olduğuna dikkat çeken uzmanlar mutlu bir evliliğin sırlarını ise şöyle sıralıyor:

> Dünyanın en mutlu çiftleri bile emin olun tartışıyor! Asıl önemli olan asla ama asla kin tutmamak.

> Birbirinizi dinleyin. Her daim iletişim içerisinde olun. Eşiniz, siz içinizi dökmeden neye kızdığınızı, neyi istediğinizi anlayamaz. Problemlerinizi, isteklerinizi, duygularınızı sadece konuşarak halledebilirsiniz.

Evlilik süreleri bakımından listenin başında Hülya Koçyiğit -Selim Soydan ikilisi var (58 yıl)

>Evliliğin yükünü birlikte sırtlayın. Kalıcı bağlar ve güç birliği oluşturmak için birbirinize elinizden geldiği kadar yardımcı olun. Sorumlulukları sadece bir taraf alıyorsa uzun vadede problem yaşamanız kaçınılmaz.

> Ne kadar kızgın olursanız olun saygınızı koruyun. Saygının olmadığı yerde sevgi de uzun süre barınamayacaktır.

> Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. İnsanlar duygularını ifade etmekten kaçınıyor. Ancak sevgi, saygı, ilgi gibi duygular karşımızdakine ifade edildiği ölçüde değer kazanır.

Doğan çocukları ve “görüntüye yansıyan” mutlu hâlleri ile, Burak Özçivit - Fahriye Evcen çiftlerinin evlilikleri uzun soluklu gibi duruyor.

MADALYONUN BİR YÜZÜ AYDINLIK

Taylandlıların evliliğe dair bir sözü var: Evlilik öyle bir kale ki, dışarıdakiler içeri girmek ister, içeridekiler dışarı çıkmak.

Bu söz ünlüler için söylenmiş olabilir. Nikâh defterine atılan her imza, uzun ve mutlu bir evlilik niyetiyle mühürleniyor. Peki sanat dünyasında bir evliliğin yılını bile dolduramaması neden? Sebep şöhret, para ve “alternatif bolluğu” olabilir mi?



Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri de Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ. Çift 1996 yılında nikâh masasına oturdu.

Madalyonun bu tatsız yüzünü işin uzmanlara bırakacak olursak, iyi örneklerin sayısı da bir o kadar fazla… Asıl konumuz sanat dünyasında sürekli göz önünde olmak, yoğunluk gibi sebeplerle çok daha zor olan evliliği koruma “çabasında” başarılı sınav vermiş olanlar…

Toplumun temelini oluşturan aile kavramını “sulandıranlara” prim vermek yerine, koruyanları alkışlamak gerekiyor...



Aynı yastıkta bir ömür geçiren çiftlerden biri de Ediz Hun ve eşi Berna Hanım. 3 Ocak 1973’te mutluluğa imza atarak günümüzde hâlâ bu saadeti koruyan örnek ailelerden...

Kadına yönelik şiddete karşı öneri: Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.

İnternette tanışıp evlenenlerin evlilikleri uzun sürmüyor İngiltere’de Evlilik Vakfı (Marriage Foundation) tarafından yapılan araştırma internette tanışarak yapılan evliliklerin çok sağlıklı olmadığını ortaya koydu.