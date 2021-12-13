Türkiye Gazetesi

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir sanayide 10 yıldır tornacı olarak çalışan 22 yaşındaki Musa Topak 3 yıl önce çocukluk hayali olan otomobili yapmaya başladı. ’İmkansız diye bir şey yoktur’ diyerek mesai dışında vaktini sanayide geçiren Topak, bir kısmını hurdacılardan bir kısmını haftalıklarını biriktirerek aldığı malzemelerle otomobilini tamamlamayı başardı. Işıklandırma ve boya işlemlerini bitirebilmek için Mersin ve Konya’da fuarlara katılan Topak, trafiğe çıkması yasak olan aracını ya kapalı yollarda denediğini saatte 100 kilometreye kadar rahat çıktığını aktarırken, genelde mesai bitiminde karşısına geçerek uzun uzun izleyip keyfini çıkarttığını kaydetti.

3 YIL ÖNCE BAŞLADI

10 yıldır tornacılık yaptığını anımsatan Musa Topak, "Bu araç benim çocukluk hayalimdi. Çocukluktan beri kendim tasarlama ve imal etmek istiyordum. Arkadaşlarım ’Sen yaparsın’ dediler, bana özgüven verdiler bende başladım. Yaklaşık 3 yıl önce başladım. İlk önce hurdacıdan tekerlerini buldum sonra demirini, profilini alıp yaptım. Pazar günleri boştum, her pazar gelip bir şeyini yaptım. İlk başta çatıyı çıkarttım sonra teker ve süspansiyon, motor sistemini bağladım. Ufak tefek dekorasyonlar yaptım en son boya ve ışıklandırma sistemini yaptım" dedi.

ÇOCUKLARA İLHAM OLDU

Aracı yaptıktan sonra fuarlara katıldığına da değinen Topak, "Önce Mersin’de ardından Konya’daki fuara katıldım. Elimden geldiği kadar fuarlarda göstermek istiyorum. Başkalarına ilham vermek istiyorum. Fuarlarda çok güzel tepkiler aldım, birçok kişi görüp beğendi, takdir etti. Çocuklara ilham verdi. Bende böyle şeyler yapmak istiyorum diyenler çıktı. Güzel bir şey bence. Bende mutlu oldum bundan" diye konuştu.

7 BİN TL HARCADI

Kendisinin 4 kardeş olduğuna dikkat çeken Topak, "Ben burada 600-700 TL para alıyorsam, 300-400 TL’sini eve veriyordum geri kalanını bu arabaya masraf ediyordum. Parayı biriktiriyordum, ondan arabayı yapmamın biraz süresi uzun oldu. Araç bana 6.500 ile 7.000 TL arasına patladı. Pazar günü geliyorum, sanayi kapalı olduğu için çalıştırıyorum turluyorum. Trafiğe kapalı alan yerin mesafesi kısa olsa da saatte 100 kilometre hız yapıyor. Akşam herkes gittikten sonra normalde aracımın üstü örtülü oluyor, üzerini açıyorum sadece seyrediyorum. Gerçekteki hedefim aslında bu değil, bunun daha büyüğü. Hedefim gerçek bir otomobil yapmak. Plakasını ruhsatını çıkartıp ana yolda gönül rahatlığı ile binip bunu kim yapmış, nasıl yapmış diyecekleri bir otomobil yapmak istiyorum. İlerde kendi iş yerim olursa öyle bir şey yapacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

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