Samsun’un Atakum ilçesine bağlı İncesu Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alev Zeynep Gürel idaresinde otomobil Samsun’dan Sinop istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç refüjden karşı şeride geçip karşı yönden gelen Oğuz Yavuz Ölmez’in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
OTOMOBİL PARÇALARA AYRILDI
Kadın sürücü idaresindeki otomobil parçalara ayrılırken anayol ile yan yol arasında bulunan beton bariyerin üzerine çıktı. Kazada yaralanan sürücüsü Alev Zeynep Gürel ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İkinci el otomobil piyasası hareketli! Otomobilini satan, 1 hafta sonra aynı fiyata alamıyor Sıfır araç fiyatlarının sürekli yükselmesi sebebiyle, ikinci el otomobil piyasası hareketlendi. Ancak şişirilen fiyatlar sebebiyle, otomobilini satan vatandaş, aynı otomobili bir hafta sonra sattığı fiyatın fazlasına alabiliyor.