Türkiye Gazetesi

Çanakkale Barbaros Mahallesinde meydana gelen olayda kızıyla birlikte zincir marketin şubesine giden 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Serpil Cesur yalnızca bitter çikolata yiyen tip-1 diyabet hastası 8 yaşındaki kızı Nisanur Cesur için çikolata aldı. Kızı Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark ederek durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı incelediğinde çikolatanın içerisinde poşet parçası olduğunu gördü. Serpil Cesur konuyu eşi Hakan Cesur ile paylaşarak fotoğraflarını gerekli kurumlara gönderip şikayette bulundu.

ÇİKOLATANIN İÇİNDEN POŞET ÇIKTI

Yaşanan olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını da belirten Cesur, “Tarım İl Müdürlüğüne de şikayette bulunduk. Eşim CİMER'e yazdı ve fotoğraflarını gönderdi. Tüketici haklarına şikayette bulunacağız ve bir de bütün herkes sesimizi duysun istedik. Eğer üretiliyorsa da kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çikolatanın içerisinden poşet çıkıyor. Bu görünmeyecek bir şey de değil. Kızım artık çikolata yemek istemiyor. Biz o yüzden üzgünüz. Çikolatayı ısırdı ve azında poşet olunca tiksindi. Artık onu da yemek istemiyor” diye konuştu.

“HAYATIM BOYUNCA ÇİKOLATA YEMEK İSTİYORUM”

lkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Cesur ise “Diyabetle ilgili bir hastalığım var. Hastalığım yüzünden sadece bitter çikolata yiyebiliyorum ve en son aldığımız bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Ben o çikolatadan biraz yemiştim ve bir daha o çikolatadan yemek istemedim. Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum. Ölçüm yapınca şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum ama normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Beyniniz çikolatayı 'ödül' olarak algılıyor Çikolatayı neredeyse büyük ya da küçük sevmeyen kimse yoktur. Tek başına da oldukça tercih edilen çikolata, tatlıların da bir numaralı konuğu olarak mutfaklarımızdaki yerini alıyor. Çikolata sağlığa faydalarının yanı sıra hormonlar üzerinde oluşturduğu etki ve mutlulukla olan ilişkisiyle de oldukça ön plana çıkıyor.