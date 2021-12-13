Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli 30-60 kilogram/metrekare olması beklendiğinden, ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

EVLER SULARA GÖMÜLDÜ

Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Gülçavuş köyünde sel suları nedeniyle birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Evlerin yarıya kadar suya gömüldüğü köyde çok sayıda malzeme kullanılamaz hale geldi.

Çok sayıda evin sular altında kaldığı köyde, sel sularının verdiği tahribat drone ile havadan görüntülendi. Son 24 saatte 125 metreküp yağışın düştüğü ilçede, sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşlardan Yılmaz Demir, "Çok şiddetli yağmur yağdı. Hasar büyük her yer su altında kaldı. Mahsur kalan arkadaşımız kurtarıldı onu görmeye geldik. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

YARDIM ÇIĞLIĞI

Gazetecilerin görüntü aldığını gören bir vatandaş yardım çağrısında bulundu. Evde mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaş, giyecek ve yakacak istediklerini belirtti. Köy halkı ve gazeteciler mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek için seferber oldu.

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