Türkiye Gazetesi

Kars-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Susuz Şelalesinin bir bölümü dondu. Bölge halkının "Su Uçan" olarak adlandırdığı şelale, buzla kaplanmasıyla güzel görüntüler ortaya çıkardı. Donan şelale havadan görüntülendi.

SUSUZ ŞELALESİ DONDU

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte, hava sıcaklığının geceleri eksi 18’e düşmesiyle Susuz Şelalesi dondu.

Havaların son günlerde aşırı soğuduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Hava sıcaklığı eksi 15’e kadar düşüyor. İnsanlar bundan etkilendiği gibi doğal hayat da bundan nasibini alıyor. Uçan Su olarak da adlandırılan Susuz Şelalesi bu soğuklardan nasibini aldı. Kısmen de olsa donmuş bulunuyor” dedi. Kars’ta özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Susuz Şelalesi kış aylarında da bir başka güzel oluyor. Donan şelale havadan görüntülendi.

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