Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan 65 yaşındaki Aytekin K. 55 yaşındaki Şahin B. Ve A.Ç. adlı şahıslar doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

METİL ALKOLDEN İÇKİ YAPTILAR

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde de sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 56 yaşındaki Ekrem T'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ SORUŞTURMA AÇILDI

5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olaylarıyla ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü restorana daldı, ortalık savaş alanına döndü Büyükçekmece'de alkollü olduğu öğrenilen kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yan tarafta bulunan çorbacı restoran ve börekçi salonuna daldı. Bu sırada dışarıda bulunan iki mahalle bekçisi de hafif yaralandı. Savaş alanına dönen restoran ve börekçi salonun da büyük oranda madde hasar oluştu.