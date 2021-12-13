Türkiye Gazetesi

Bir hafta önce satın aldığı ve ağaç taşımaya gittiği traktörün devrilmesi sonucu 62 yaşındaki Engin Gözpınar yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Ulubey Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Gözpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 ÇOCUK BABASIYDI

3 çocuk babası olan Gözpınar bugün kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilirken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı

Hurdacı, 3 tonluk iş makinesinin altında can verdi Gaziantep'te hurdacılık yapan Ali Rıza Sandıklı, iş makinesini parçalamaya çalışırken altında kaldı. Sandıklı hayatını kaybetti.

Silifke’de sel nedeniyle iş yerleri sular altında kaldı Mersin’in Silifke ilçesinde meydana gelen yağışlar nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda sel oluşurken, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı.