Türkiye Gazetesi

Ankara'da odun kesmek isteyen adam kazara keni kolunu kesti. Olay, Ankara'nın Bala ilçesinde Derekışla Mahallesinde meydana geldi. Evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan 60 Kazım Ş. hızar makinasının kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundaki arter damarı kesti. Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazım Ş., Kulu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazım Ş. hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.



Kamyona odun yüklerken öldü Adana'da kamyona odun yüklerken bir anlık dikkatsizlikle düşen vatandaş hayatını kaybetti.



Babasına odun götürmeye gitti hayatının şokunu yaşadı Manisa'da Arif Zeybek, yakıp ısınması için babasına odun kömür götürdü. Zeybek, burada babasının cesedini buldu.