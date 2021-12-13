Türkiye Gazetesi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli albayın, denizde cesedi bulundu. Olay, saat 15.00 sıralarında Balçova ilçesinde bulunan İnciraltı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Denizde yaşlı bir adamın hareketsiz şekilde yattığını gören balıkçılar, durumu anında ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni deniz polisleri tarafından kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede emekli albayın hayatını kaybettiği belirlendi.



EVİNDEN İNTİHAR NOTU ÇIKTI

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin Hava Kuvvetleri'nden emekli 87 yaşındaki Albay Doğan Perk olduğunu tespit etti. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Doğan Perk'in bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenilirken, Perk'in evine de intihar notu bıraktığı öne sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede Doğan Perk'in vücudunda herhangi bir darp izi olmadığı belirlendi. Perk'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Emekli albay evinde ölü bulundu Amasya'da, bir süredir kanser tedavisi gören emekli albay Turhan Tekin (79), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu İstanbul Kadıköy’de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu. Polis şahsın beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.