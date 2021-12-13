Türkiye Gazetesi

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Siirt nüfusuna kayıtlı 29 yaşındaki Hasan İ, altı katlı binanın çatısına çıkıp inithar edeceğini söyledi. Bunun üzerine mahalle polis, itfaiye ve sağlıke ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinçle binanın çatısına yaklaşarak şahsı ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu genç, aşağıya indi. Bu arada, Hasan İ'nin daha önce farklı şehirlerde 139 defa intihara kalkıştığı öğrenildi.

Dün oğlu intihar eden doktor "Kavuşma vakti" deyip ortadan kayboldu Aksaray'da 14 yaşındaki Kaan Yılmaz intihar etti. Bu acı sonrası babası ortadan kayboldu. Ekipler her yerde doktor babayı arıyor.

Büyük acı! İntihar etmek isterken, 12 yaşındaki kızını öldürdü Kırıkkale'de intihar etmek isteyen babanın teşebbüsü, 12 yaşındaki kızının hayatını haybetmesiyle bitti. Babanın omzuna isabet edip kapıdan çıkan kurşunun kovanı, odanın dışındaki küçük kızı vurdu.