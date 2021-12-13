Türkiye Gazetesi

Konya'da iki aile birbirine girdi, olayda 4 kişi hastenelik oldu. Beyşehir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 40155 Sokak'ta akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen neden tartışma çıktı.

DEMİR SOPA İLE DAYAK YEDİLER

Tartışmasının büyümesi üzerine çıkan kavgada, Nezay A, Durdu A, Hilmi G. ile Vacit A. demir sopalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ve polis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Çocuk kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü! Ölü ve yaralılar var Diyarbakır'da serviste beraber giden öğrenciler tartışmaya başladı. Söz konusu tartışmaya ailelerin de dahil olması üzerine bir anda karışan ortalık sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı.



Husumetli aileler hastanede birbirine girdi: Yaralılar var Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesinde, daha önce kız isteme nedeniyle husumetli olan 2 farklı aile fertleri arasında kavga çıktı. Bıçakların kullanıldığı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.