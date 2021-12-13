Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaldığı yurtta fenalaştı. Sağlık okuyan arkadaşlarının ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği talihsiz kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası genç kızın midesine kelepçe taktırdığı ve bu sebeple fenalaştığına yönelik iddialar ortaya atıldı.



İLK MÜDAHALE PARAMEDİK OKUYAN ÖĞRENCİLERDEN GELDİ

Alınan bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Meltem Berberoğlu yurtta fenalaştı. Yere düşen genç kıza ilk müdahaleyi yurtta kalan paramedik öğrencileri yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



MİDESİNE KELEPÇE TAKILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Meltem Berberoğlu’nun midesine kelepçe taktırdığı iddia edildi. Berberoğlu’nun Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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