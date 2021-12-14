Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Tunahan A. 34 ZE 3149 plakalı otomobiliyle bir anda gaza basarak direksiyonu denize çevirdi.



DENİZİN İÇİNDEN ÇIKIP, SİGARA YAKARAK UZAKLAŞTI

Frene hiç basmayan sürücü, otomobiliyle denize uçtu. Daha sonra araçtan çıkan Tunahan A., sigarasını yakarak olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin denize düştüğünü gören vatandaşlar ise durumu 112 ekiplerine bildirdi. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



DURUMUNU SORANLARA 'İYİYİM SİZ NASILSINIZ' DEDİ

Deniz polisi de olay yerine gelerek inceleme yaptı. Sahildeki vatandaşlar, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. 'Nasılsın?' diye sorduk. 'İyiyim, siz nasılsınız?" diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" dedi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.