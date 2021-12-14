Türkiye Gazetesi

Malatya'da bir kişi dayısı tarafından karnından vuruldu, olay sonrası cadde ortasında polis tarafından yerde yatar halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Boztepe Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede O.Y. ile dayısı olduğu ileri sürülen H.D. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından H.D. yanında bulunan tabancayla yeğeni O.Y.’ye tek el ateş etti. Sol karın bölgesine isabet alan O.Y. yaralanırken, H.D. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



POLİS CADDE ÜZERİNDE BULDU

Kıraathaneden kendi imkanlarıyla ayrılan yaralı şahıs bir süre yürüdüğü cadde üzerinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yerde yatan şahsın tabancayla vurulduğunu tespit ederken, O.Y. bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



DAYI DA YAKALANDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, olayın şüphelisi H.D. bir süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



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