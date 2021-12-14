Türkiye Gazetesi

Bir alacak-verecek meselesi daha kanlı bitti. Gaziantep'te arkadaş oldukları öğrenilen 2 şahıs, alacak-verecek meselesi yüzünden karşı karşıya geldi. Şahıslardan birinin arkadaşının evini silahla basması üzerine 3 kişi yaralandı.

AİLEYE DEHŞETİ YAŞATTI

Olay, merkez Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde saat 22.00 civarında yaşandı. İddiaya göre, başka bir arkadaşıyla birlikte arkadaşı Murat Y.’nin evine gelen Savaş D. ile Murat Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında silahını çekerek eve giren Savaş D., arkadaşının ailesine kurşun yağdırdı. Savaş D.’nin silahından çıkan kurşunlar Resul Y., Murat Y. ile Vildan Y.’ye isabet etti. 3 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, aileye dehşeti yaşatan Savaş D. olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ersin Arslan ve 25 Aralık Devlet Hastanelerine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis Savaş D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İş arkadaşıyla alacak verecek yüzünden kavga etti! Gözünü kırpmadan bıçakladı Esenyurt'ta bir şahıs, alacak verecek tartışmasından çıkan kavgada iş arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs bir benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alacak verecek kavgası: 3 yaralı Adıyaman’da, alacak verecek meselesinden dolayı çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgasında kurşun yağdırdı: 1 ölü Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2 grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi 6 kurşunla vurularak öldürüldü.

Arkadaşlar arasında alacak verecek kavgası kanlı bitti Sultangazi’de aralarında borç meselesi olan arkadaşlar arasında çıkan tartışmada Murat Emirhüseyinoğlu (28) silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanırken şüphelilerin cinayet yerine geldikleri anlar kameralara yansıdı.