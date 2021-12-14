Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bindiği asansöre tekme ata ata kullanılamayacak hale getiren vatandaş, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı.

ENGELLİ, HAMİLE VE ÇOCUKLU BİREYLERLE TAHSİS EDİLEN ASANSÖRE ZARAR VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansör, her gün binlerce engelli, hamile ve çocuklu bireyler tarafından kullanılıyor. Ancak bugün sabah saatlerinde asansöre binen Y.S. isimli şahsın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Asansöre binen Y.S., bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı.



Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Ayrıca şahsın psikolojik sorunları olduğu da öğrenildi.

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