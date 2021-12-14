Türkiye Gazetesi

Trafik kazası bu defa Kırıkkale'de faciaya yol açtı. Minibüs ile çarpışan otomobilin alev aldığı kazada yoldan geçen vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etti. Vatandaşların girişimi sonucu 3 kişi kurtarıldı. Takla atan minibüsteki 2 kişi ise ağır yaralandı.



5 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresindeki Hurdalık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 71 AAE 477 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.Ş'nin kullandığı 06 BK 4155 plakalı Mercedes marka minibüs ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs, refüje çarpıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar ise otomobilin motor bölümünde çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek, içerisindeki 3 kişiyi yanmaktan kurtardı. Minibüsteki 2 kişide kazada ağır yaralandı.



YOL TRAFİĞE KAPATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Onur Ö. (23), Bayram K. (43), Yıldırım Ş. (22), Mustafa Y. (40) ve Oğuzhan S'nin (23) sağlık görevlilerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.



İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma işlemi yaptı. Kara yolları ekipleri ise küreme aracıyla yolu temizledi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki ulaşım, araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hepsi grubunun Gülçin'i kaza yaptı: Erkek arkadaşı yanında can verdi Bir dönemin popüler müzik gruplarından Hepsi'nin üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün içinde olduğu otomobil Balıkesir Susurluk'ta kaza yaptı. TIR'a çarpan araçtaki Ergül'ü hafif yaralandığı, direksiyonun başındaki erkek arkadaşı ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobil parçalara ayrıldı: Kazayı yaralı olarak atlattı Samsun’da yoldan çıkan otomobil refüje çarpıp karşı şeritteki otomobile çarptı. Paramparça olan otomobildeki kadın sürücü kazayı yaralı olarak atlattı.

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Trafiği kitleyen kaza: Biri hamile 3 kişi yaralandı Manisa'da iki aracın çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgede trafik kitlendi.