Türkiye Gazetesi

Konya Selçuklu'da boşanm aşamasında, karısının yaşadığı eve alkollü gelen koca, tabanca ile baldızını yaraladı. Daha sonra çıkan kavgada, şahsın elinden silahı alan karısı ise aynı silah ile kocasını yaraladı.

Saat 23.00 sıralarında, eşiyle boşanma aşamasında olan 27 yaşındaki Ergün K. alkollü bir şekilde eşinin yaşadığı eve geldi. Çıkan sözlü tartışmanın ardından yanındaki silahı çıkaran Ergün K. baldızı Ebru Ç.'yi karnından yaraladı.

Çıkan arbedede kocasının elindeki tabancayı alan Ersen K. ise Ergün K.'yı bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Elinden aldığı silahla kocasını yaralayan Ersen K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da şehir magandaları veresiye vermeyen kasiyeri silahla tehdit etti Kâğıthane’de veresiye alkol almak vermeyen kasiyer ile iki şüpheli arasında çıkan tartışmada şüphelilerden biri kasiyere ürün fırlattıktan sonra silahla tehdit etti.

Ünlü inşaat firmasının sahibinin evine pompalı silahla saldırı Aydın'da ünlü inşaat firması sahibi, gündüz tartıştığı öğrenilen şahıs tarafından, evine düzenlenen pompalı saldırı sonrası kabusu yaşadı.