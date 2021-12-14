Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de gece saatlerinde Kayseri yolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil aynı yöne ilerleyen bir minibüs ile çarpıştı.

Çarışmanın etkisiyle otomobil alev alırken minibüs ise, refüje çarpıp takla attı. Yoldan geçen vatandaşlar ise otomobilin motor bölümünde çıkan alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek, içerisindeki 3 kişiyi yanmaktan kurtardı. Minibüsteki 2 kişide kazada ağır yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Onur Ö. (23), Bayram K. (43), Yıldırım Ş. (22), Mustafa Y. (40) ve Oğuzhan S'nin (23) sağlık görevlilerince, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma işlemi yaptı. Kara yolları ekipleri ise küreme aracıyla yolu temizledi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki ulaşım, araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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