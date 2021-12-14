Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde, müstakil evin içerisindeki odada bulunan bilgisayar ve çok sayıda elektronik eşya henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı patladı.

Patlamanın ardından odada yangın çıktı.

Bölgedeki vatandaşlar bomba patladığı sanarak korku içerisinde durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Oda içeresinde bulunan bilgisayar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ELETRONİK EŞYALAR PATLAMIŞ

Polis ekipleri oda içeresinde yaptığı incelemede, herhangi bir patlayıcı düzenek olmadığını patlamanın bilgisayardan ve elektronik eşyalardan dolayı meydana geldiğini değerlendirdi.

Patlama sesi duyduklarını dile getiren mahalli sakini Rojhad Kaymaz,”Büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen sokağa çıktık ve yangını görünce 112'yi arayarak haber verdik. Daha sonra ev sakinlerinin dışarı çıkmasına yardımcı olduk." dedi



Öte yandan, patlamanın gerçekleştiği odada bilgisayar ve televizyon tamiri yapıldığı öğrenildi.