Ayrıntılar geliyor...
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
14.12.2021 - 09:55 | Son Güncelleme: 14.12.2021 - 09:56
Türkiye Gazetesi
MSB:"Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
Etiketler : Barış Pınarı bölgesi,
813383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/813383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER