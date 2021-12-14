Türkiye Gazetesi

Konya’da 30 Temmuz’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun hakkında açılan dava görüldü. Katil zanlısı Mehmet Altun hakkında hazırlanan iddianamede “Canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme” suçundan 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “Yakarak mala zarar verme” suçundan 8 yıla kadar hapis, “6136 sayılı yasaya muhalefet” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TEDBİR ALINDI

Zanlı Altun, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkıyor. Konya Adliyesi önünde tedbir alan polis ekipleri adliyeye gelenlerin üst aramasını yaptıktan sonra içeriye alıyor. Öte yandan, soruşturma kapsamında azmettirmekten tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı Altun'un yakınlarından oluşan 10 kişi hakkında ilerleyen tarihlerde tahliye kararı verildi.

Konya'da 7 kişinin öldüğü katliama ilişkin yeni detay: Her adımını tasarlamış Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. yeni detayların dikkay eçktiği iddianamede, saldırganın görüntüleri yok etmek için benzin bidonunu götürdüğü ortaya çıktı.