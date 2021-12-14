Türkiye Gazetesi

Samsun'da yaşayan Murat Aşçıoğlu'nun askerlik yıllarında kafasına şarapnel parçası isabet etti. O dönem müdahale ile yaşama tutunan Aşçıoğlu'nun zamanla başında ağrıları arttı.

Ağrılarını sinüzite bağlayan Murat Aşçıoğlu, 28 sene sonra gerçeği öğrenince bir kez daha şoku yaşadı.

Doktorlar geçmişte yaşadığı şarapnel kazası nedeniyle Aşçıoğlu'nun beyin damarlarında bir baloncuk oluştuğunu tespit etti.

"BALONCUK KANAMALARI ÖLÜMCÜL OLUYOR"

Hastannı baş ağrısı şikayetiyle geldiğini anlatan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "Hastamızın beyninde baloncuk saptandığı için KBB bölümünden bize yönlendirildi. Baloncuk kimi zaman kanayarak ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman ise filmler çekilerek saptanabiliyor. Hastamızın ise 28 yıl önce şarapnel parçasına bağlı bir kafa travma öyküsü vardı. Muhtemelen ona bağlı olduğunu düşündüğümüz şah damarının kafa iç kısmında neredeyse 1 santimetrelik baloncuk vardı. Kasıktaki atardamardan girip baloncuğa ulaşarak müdahale ettik. İşlem başarılı geçti. Bu baloncuk beyin kanaması yapabilecek bir durumdu. Bu kanamalar ölümcül oluyor. Bu yaptığımız müdahale ile ölümcül kanama riskini azalttık. Hastanın bu anlamda hayatını kurtarmış oluyoruz. Sigara, hipertansiyon, şeker hastalığı, alkol ve genetik nedenler de damar duvarında zayıflamaya neden olarak bir baloncuk oluşumuna neden olabiliyor" dedi.

"HASTAMIZIN ŞANSLI YANI KANAMADAN FARK EDİLMİŞ OLMASIDIR"

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Vaner Köksal, "Bu hastaya çok teknolojik bir müdahale yapıldı. Tespit edilen baloncuk yapılabilecek en doğru karar ile en doğru şekilde tedavi edildi. Tedavisinde açık cerrahi de yapabiliyor ama bu yer için en doğrusu damar içerisinde oraya ulaşarak onu kapatabilmekti. Bu tür hastalarda bazen şikayet çok belirgin olmayabiliyor. Aslında problemi saptamak önemlidir. Bu hasta için çok basitte olabilir. Böyle bir şey saptadıktan sonra eğer tedavi edilemezse ileride büyük bir kanamaya yol açabilir. Kanamayı durduramayabilir çünkü kanamaya ulaşmak çok zor. Büyük bir hasara yol açabilir. Bu tür vakalar ile çok sık karşılaşıyoruz. Daha çok kanayarak geliyorlar. Bu hastamızın şanslı yanı kanamadan fark edilmiş olmasıdır." diye konuştu.

"HASTALIĞIMI SİNÜZİTE BAĞLAMIŞTIM"

Tedavi edildikten sonra kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyleyen hasta Murat Aşçıoğlu, "Hastaneye gelme sebebim baş ağrısı ve sol ayağım yürüdükçe uyuşmasıydı. Kulak, burun, boğaz için gelmiştim. Burunda çekilen tomografi sonucunda doktorumuz bizden beyin emarı (MR) istedi. Beyin emarı sonucunda beynimde tıkalı bir damar vardı. Baloncuk çıkmış içinde. Kürşat hocamızın yanına geldik. O da bize anjiyo olmamı, anjiyo olmazsa ameliyat ile açılacağını söyledi. Askerde bir çatışma esnasında bir olay olmuştu. O olaydan sonra Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde tedavi gördüm. Çıktıktan sonra sinüzite bağlı olarak başım ağrıyordu. Sinüzitim var diyordum. Hastalığımı sinüzite bağlamıştım. Maalesef sinüzit değilmiş eskiye dayanan bir damar tıkanıklığı olmuş. Şu anda yeni doğmuş gibiyim. Ağrı, sızı yok. Kafamda bir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

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