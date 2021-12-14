Türkiye Gazetesi

Kurtalan- Siirt karayolu mezarlık mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz 2 kişinin olduğunu fark eden vatandaşların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan M.A. adlı kadının (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı Ş.T. (26) ise kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Dayısı tarafından vuruldu, yattığı yerde polis buldu Malatya’da yaşanan olayda bir kıraathanede dayısı tarafından karnından vurulan şahıs cadde üzerinde polis tarafından yerde yatar halde bulundu.

Doktor evine giren hırsız tarafından vuruldu Bursa'da hırsız dehşeti! Eski İznik İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz evine giren hırsız tarafından silahlı saldırıya uğradı.