Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Altınova ilçesinde Ballıkaya mevkiinde manzarayı seyretmek isteyen bir vatandaş yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Yapılan ihbar üzerine Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri uçurumdan düşen Mustafa G.’ye ulaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri, uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Mustafa G.'yi düştüğü yerden çıkartarak yetkililere teslim etti. Mustafa G.'nin cenazesi otopsi için Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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