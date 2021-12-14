Türkiye Gazetesi

Trabzon’da tezgahlarda hamsinin kilosu 60 TL’ye kadar yükselirken, sezon başından beri bolca avlanan istavrit ise bu istikrarını sürdürerek kilosu 12,5 TL’den satılıyor.

Hamsi fiyatının beklenenden pahalı olması nedeniyle vatandaşın sezon başından beri ucuz olan istavrite yöneldiğini belirten balıkçılar umutlarının 1 Ocak tarihinden itibaren Gürcistan’dan gelecek olan hamsiye bağladı.

TEZGÂHLARI İSTAVRİT SÜSLÜYOR

Balıkçı esnaflarından Erkan Keleş, hamsinin az olmasıyla tezgahları genelde istavritin doldurduğunu belirterek “İstavrit git gide irileşiyor. Daha da ucuz olacağını düşünüyorum. Ancak 10 TL’nin altına düşmez. Hamsi inşallah olacak çünkü vatandaş hala hamsi bekliyor. 10-15 gün sonra olacağını umut ediyoruz, hamsi avı beklentimiz sürüyor. Diğer balık çeşitleri bu sıralar pek az geliyor mezgit bu sıralar pek yok gibi” dedi.

HAMSİ 60 TL’YE KADAR ÇIKARAK REKOR FİYATI GÖRDÜ

Hamsinin son iki sezondur pahalı olduğunu ancak bu sezon ilk kez 60 TL’yi görerek herkesi şaşırttığını belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise, “Sezona istavrit ile başlamıştık şu an yine bolca avlanıyor. Hamsi ise bu sıralar kayboldu gibi çok az miktarda avlanıyor. İstavrit ise sezon başından beri bolca çıkıyor. Hamsinin kilosu 50-60 TL arasında değişiyor. İstavrit 15 TL, iri mezgit 100 TL, ince mezgit 60 TL, levrek 80 TL, somon 60 TL, sargan 50-60 TL, Fiyatlar sezon sonuna doğru biraz daha yüksek. Vatandaş en fazla hamsiyi soruyor. Hamside bundan sonrası için herkes gibi bizde umutluyuz. İnşallah bolca avlanır bizde ucuz satarız. Uzun yıllar bu sektördeyim son iki sezon hamsi pahalı ancak, bu sezon ilk kez fiyatı bu kadar yüksek oldu. Vatandaş fiyatı duyunca 60 TL’ye hamsi olur mu? diye ister istemez tepki gösteriyor. Hamsinin memleketindeyiz dolayısıyla fiyatının bu kadar yüksek olması tepkiye neden oluyor” şeklinde konuştu.

Yağışlı havanın etkisiyle hamsi 30 liradan satılıyor İstanbul’da hamsinin kilosu 30 liraya çıktı. Balıkçılar, yakın dönemde fiyatların düşeceğini söylüyor.

Hamsi Gürcistan’a kaçtı, Karadeniz’den istavrit fışkırmaya başladı ​Karadeniz’de geçtiğimiz hafta etkili olan fırtına sebebi ile hamsi Gürcistan’a kadar kaçtı. Fırtına sonrasında denize açılan balıkçılar ise tonlarca istavrit ile dönünce, fiyatlar tezgahlara yansıdı. Hamsinin kilosu 30 liraya satılırken, istavritin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Hamsi Türkiye'yi terk etti, tezgahlar boş kaldı Karadeniz Bölgesi’nde aralık ayı içerisinde etkili olan hava sıcaklıkları ve erken avlanma, hamsinin Gürcistan tarafına yönelmesine neden oldu. Balıkçılar bölgede artık hamsinin kalmadığını belirterek, tezgahlarda yok denecek kadar az olan hamsinin kasa fiyatının ise 500 liraya satıldığını söyledi.