Türkiye Gazetesi

İzmir'den Tokat'a giden Hakkı Tayfur yönetimindeki yolcu otobüsü Amasya Gökhöyük kavşağında devrilmiş ve kaza sonrası otobüsteki 2 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi de yaralanmıştı.

'YAVAŞ GİT' UYARISINA: 'ACELEM VAR' DEMİŞ

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ile görüşen bir yaralı yolcunun yakını, "Oğlum telefon etti, 'anne kaza yaptık' dedi. Kaza haberini aldım, Tokat'tan geldim. Oğlum bana muavinin, şoförü 'yavaş git' diye uyardığını söyledi. Ama şoför 'acelem var' demiş" ifadelerini kullandı.

Yaralıların durumu hakkında bilgi alan Vali Masatlı, "Trafik kazasının ana sebebi, yolların kaygan olması, yağış ve bu arada 2 şeritli olan yolda kaptanın normal yol kontrolünü kaybetmesinden dolayı otobüs devriliyor. Maalesef 2 ölümüz, 28 yaralımız var. Yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an itibarıyla sağlık birimlerimizin tamamı konuyla ilgili çalışıyorlar. İnşallah yaralılarımızı sağlığına kavuşturup taburcu edeceğiz. Dileriz bu ve buna benzer kazalar da olmaz" diye konuştu.

Masatlı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.