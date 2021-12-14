Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ekmek fiyatları fırından fırına değişiklik gösteriyor. Bazı fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 liradan satılırken bazı fırınlarda ekmeklerin fiyatı 3,5 liraya kadar yükseliyor. Ekmeği 2,5 liradan satan fırıncılar ise yılbaşında ekmeğe zam bekliyor.

“YILBAŞINDA EKMEĞE ZAM BEKLİYORUZ”

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

EKMEK SATIŞLARI AZALDI

Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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