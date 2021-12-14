Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi üzerinde Adliye Sarayı karşısında bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları mahkeme çıkışında çay ocağında oturdu. Akrabalar arasında arazi meseli yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalede Altan G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılardan İsmet G., Süleyman P. ve diğer yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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