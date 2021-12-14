Türkiye Gazetesi

Sancaktepe’de bulunan derenin suyu beyaz renge dönünce çevre sakinleri manzara karşısında tedirgin oldu. Suyun beyaz renge döndüğünü gören bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla derede akan suyu görüntüledi. Olay yerine gelen ekipler derede inceleme yaptı. Ekipler bir balon fabrikasından lateks maddesinin bulunduğu tankerde sızma olduğunu ve sızan maddenin dereye akması sonucu suyun beyaza büründüğünü tespit etti. Maddenin tehlike arz etmediği öğrenilirken Sancaktepe Belediyesi fabrikaya 15 gün kapama cezası verildi.

PİS KOKUYOR

Duruma tanık olan Arda Yıldız, “Ben sabah buradan giderken gördüm. Arkadaki fabrikadan akmış muhtemelen. Muhtemelen konfeksiyon fabrikası. Kumaşları boyadıkları madde akmış galiba o tarz bir şeye benziyor sızıntı. Ben geldiğimde ekipler yıkıyordu. Şu anda da halen yıkama çalışmaları devam ediyor. İhmalkarlığın sonucu böyle bir şey olmuş. Şu anda da pis kokuyor. Böyle çevreyi kirletmeleri pek hoş değil” dedi.

10 TON KİMYASAL MADDE DEREYE AKTI

Sancaktepe Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Fabrikada bulunan 20 ton lateks kimyasal maddesinin 10 tonu gerekli tedbirler alınmadığı için dereye aktı. Daha sonra belediyeye bağlı çevre koruma müdürlüğü tutanak tuttuğu firmaya 15 gün kapama cezası verdi. Bu tutanaklar il çevre müdürlüğü ve valiliğe gönderildi. Valilik ve İSKİ ekipleri olay yerine intikal ederek akan maddeden numune aldılar. Belediye 15 gün içerisinde firmadan ızgara, set ve kör kuyu yapımı talep etti. Eğer bu istekler yapılmaz ise kapama cezasının devam edileceği belirtildi. İSKİ ekipleri şu anda çalışıyor ve firma belediyenin kesmiş olduğu ceza dolayısıyla faaliyetlerine 15 gün süreyle ara verdi" denildi.

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