İstanbul Esenyurt’ta lüks bir siteye gizlice girerek asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ASANSÖRDEKİ TACİZCİ TUTUKLANDI
Asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kısıtlama cezasına akıl almaz savunma: Cinayet mi işledim, tecavüz mü ettim? Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda, ülke genelinde uygulanan tam kapanma kararlarına ilişkin kısıtlama saatinde yasağı delen iki vatandaşa ceza yazıldı. Ceza alan iki gencin babası olduğu öğrenilen şahıs olayın görüntülenmesinin ardından çileden çıkarak gazetecilere tehditler savurdu.